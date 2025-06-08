Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о появлении нового коронавируса

Информация о появлении нового коронавируса, публикуемая в СМИ, не соответствует действительности, речь идет об исследованиях уже известных вирусов. Ситуация по коронавирусной инфекции в РФ является стабильной и контролируемой, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В ряде СМИ появились сообщения об обнаружении нового коронавируса, который может вызвать пандемию. В публикациях делается ссылка на статью, опубликованную 28 мая 2025 года в научном журнале Nature Communications, <…> в данной статье не идет речь о выявлении нового вируса. Исследования проводились на основе структурных частиц уже известных вирусов. <…> В настоящее время в Российской Федерации эпидемиологическая ситуация с коронавирусом остается стабильной и контролируемой", - говорится в сообщении.