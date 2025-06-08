Беркович окончательно запретили ставить спектакли в колонии

В Костромской области руководство колонии запретило режиссеру Евгении Беркович ставить спектакли. Об этом сообщается в Telegram-канале ее сторонников «Берконовости».

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Согласно публикации, женщине официально и окончательно не позволили участвовать в какой-либо «выступательной деятельности»: нельзя «ни режиссировать, ни помогать, ничего и никак».

«Просит не спрашивать ее в письмах, что она там ставит. Ничего», — говорится в посте.

Там уточняется, что теперь Беркович сможет работать только в пошивочно-раскроечном цехе.

В прошлом июле драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович получили реальный срок за спектакль о женах террористов. С самого начала процесса женщины отвергали предъявленные им обвинения. Обеих отправили в колонию на шесть лет, как и просило обвинение. После выступления судьи Петрийчук и некоторые в зале заплакали, женщин провожали из зала суда аплодисментами.