Умер Владимир Смутны, снявший российско-украинского "Вия"

8 июня ушел из жизни Владимир Смутны, чехословацкий и чешский кинематографист, оператор, педагог, профессор, лауреат и номинант трех десятков наград.

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Через месяц Смутны должно было исполниться 83 года - он родился в 1942 году в Праге.

О смерти оператора сообщило радио страны со ссылкой на коллег. Отмечено, что Смутны "мирно ушел у себя дома, на руках у родных". Прощание и похороны запланированы лишь для узкого круга.

Владимир Смутны окончил пражскую Академию исполнительских искусств. Его сестра - актриса, отец - фотограф, Владимир карьеру также начинал как фотограф, занимался рекламой.

В кино - с конца 1960-х: сериал "Мегрэ", "Замок в Богемии", взявший премию "Оскар" "Коля", "Свадьба упырей", "Вий" 2014-го - копродукция России, Украины и ряда европейских стран с Алексеем Чадовым и Джейсоном Флемингом. Всего - более 60 проектов.