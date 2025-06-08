Стало известно, почему гражданам Украины отказывают во въезде в Россию

Целому ряду граждан Украины отказали во въезде в Россию из-за удаления информации с мобильных устройств. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

По данным газеты, специалисты внимательно изучают гаджеты граждан Украины, желающих въехать в Россию. В ходе работы с устройствами нередко удается обнаружить признаки удаления различных данных.

В частности, один из пытающихся въехать в Россию мужчин стер пять тысяч фотографий и видео со страниц в соцсетях. А заодно удалил некоторые контакты. Гражданка Украины поступила аналогичным образом. Она удалила данные чатов и всю галерею в телефоне, попутно подчистила историю просмотров в YouTube.

«Данные факты дали основания должностным лицам пограничного контроля сделать вывод о сокрытии истинных политических взглядов (гражданина Украины) и заблаговременной подготовке к прохождению пограничного контроля при въезде в РФ», — отметили правоохранители.

Во всех случаях граждане Украины пытались оспорить отказ во въезде, обращались в суд, где утверждали, что нарушать закон не собираются. Журналисты заметили, что апелляции были отклонены.