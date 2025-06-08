Раскрыты детали о гонораре Ефремова за первую роль после колонии

Первая кинороль Михаила Ефремова после выхода из исправительной колонии утверждалась около недели. Причиной стали споры из-за гонорара, актер до последнего не соглашался на предложенную сумму, сообщает Mash.

Канал утверждает, что на переговоры ушло «семь дней бесед и созвонов». Проходили они тяжело: Ефремов настаивал на крупном гонораре, поскольку роль «главная и всеми ожидаемая». Изначально речь шла о 6 миллионах рублей и авансе в 1 миллион. В итоге стороны согласились на 13 млн рублей «за все съёмки».

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Планируется, что фильм начнут снимать в августе, а к концу осени съемки завершатся. Известно, что Ефремову пообещали личного водителя с охраной. В его райдере значится диетическая еда и «никакого алкоголя».

В конце мая стало известно, что Михаил Ефремов после выхода из колонии готовится сыграть главную роль в новом фильме. Его гонорар составит 13 миллионов рублей.