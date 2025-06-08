Степашин: Россия допустила «огромную стратегическую ошибку» на Украине

Власти России в 90-х годах упустили момент, когда необходимо было заниматься Украиной. В итоге западные эмиссары и национал-радикалы 30 лет системно промывали мозги украинской элите и рядовым гражданам. Все это привело к нынешнему конфликту. Об этом в эфире канала «Россия» заявил Сергей Степашин, занимавший пост директора ФСБ в 1995 году и главы правительства РФ в 1999 году.

Степашин считает, что в начале 90-х годов Россия допустила «огромную стратегическую ошибку».

«Что касается Украины, то мы думали, никуда она не денется…Это братский народ, перебесится… а там работали системно и янки, и Западная Европа и все кому не лень…», — отметил политик.

Степашин считает, что несмотря на сложную обстановку в 90-х, можно было искать союзников на Украине и работать с ними. Он уверен в этом, «как бывший директор ФСБ».

«Прозевали к сожалению. Им за 30 лет так промыли мозги…», — сказал экс-премьер.

Он вспомнил, что был в Мариуполе сразу после освобождения и видел украинские книги в школьной библиотеке.