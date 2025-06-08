В Омске второй день наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом

Мобильный интернет в Омской области отсутствует из-за работ по тестированию оборудования. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.

«Получаем сообщения о некорректной работе мобильной связи и мобильного интернета. Это связано с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования», — отметил он в своём Telegram-канале.

По его словам, связь восстановят сразу по окончании работ.

В начале июня в нескольких районах Омска произошло отключение электричества.

Ранее операторы «Билайна» и «МегаФона» сообщили RT о возможных перебоях со связью в Ростовской области.