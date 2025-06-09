Отказ от прививок привел к распространению трех опасных заболеваний в России

В России растет заболеваемость корью, краснухой и коклюшем. Об этом говорится в отчете Роспотребнадзора.

В 2024 году в стране зарегистрировали 22 455 случаев инфекции кори. Уровень заболеваемости составил 15,35 случая на 100 тысяч населения, что в 1,72 раза выше показателей 2023 года (8,92 на 100 тысяч). Наибольшее количество случаев кори было зафиксировано в Москве — 5035 пациентов, затем идет Дагестан (2199 случаев) и Московская область (1798 случаев). Более половины заболевших (67 процентов) составляют несовершеннолетние. Наиболее подвержены заболеванию дети до одного года, причем уровень заболеваемости в этой группе увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2023 годом.

Недостаточный уровень вакцинации (89,5 процента заболевших не привиты) приводит к снижению коллективного иммунитета, что создает условия для вспышек. Инфекционисты подчеркивают важность вакцинации для предотвращения распространения вируса, особенно среди взрослых, у которых риск осложнений выше. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов акцентирует внимание на необходимости поддерживать уровень вакцинации не менее 95 процентов для защиты населения.

— Необходимо поддержание высокого охвата детского населения вакцинацией — не менее 95 процентов. В этом случае будет обеспечена защита даже тех лиц, которые не могут быть вакцинированы против кори по медицинским показаниям или у которых не выработался иммунитет к инфекции. В связи с этим важно соблюдать требования российского законодательства по вакцинации и ревакцинации граждан от данного заболевания, — сказал он.

В докладе Роспотребнадзора затрагивается и рост заболеваемости краснухой в России. С 2017 года страна считалась свободной от этого заболевания, однако в 2024 году зарегистрировано 258 случаев в 25 регионах, больше всего в Дагестане (92 случая) и Московской области (70 случаев). Основная причина вспышки — недостаточная вакцинация: 90,7 процента заболевших не были привиты.

Также в 2024 году зафиксировано 32 535 случаев коклюша, что ниже показателей 2023 года, но все еще превышает среднемноголетние значения. Большинство случаев легкие или среднетяжелые, а 80 процентов пациентов — дети до 14 лет. Зарегистрировано 11 летальных случаев среди непривитых детей, пишет «Коммерсантъ».

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что с начала пандемии коронавируса в 2020 году, по всему миру наблюдается стремительный рост количества случаев заражения инфекционными заболеваниями, в том числе корью. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал «Вечерней Москве», что может сдержать резкий рост заболеваемости.