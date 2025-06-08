Блогер Митрошина задолжала налоговой 184 млн рублей

Блогер Александра Митрошина вновь задолжала налоговой инспекции крупную сумму. Сейчас её долг составляет почти 184 миллиона рублей. Такую информацию приводит телеграм-канал «База».

В марте 2025 года Митрошину задержали в аэропорту Сочи, куда она прилетела из Дубая. Блогера обвинили в отмывании денег. Следствие полагает, что она намеренно разделила бизнес на несколько ИП, чтобы платить меньше налогов по упрощённой схеме. Чтобы отмыть деньги, Митрошина приобрела несколько квартир. В итоге государству бы нанесен ущерб более чем 127 млн рублей.

В 2023 году против Митрошиной уже возбуждали дело об уклонении от налогов на 120 миллионов рублей. Тогда она оплатила задолженность, и дело закрыли.

Сейчас блогер находится под домашним арестом.