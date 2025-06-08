В России изменится произношение слова «свекла»

В перспективе возможен вариант, при котором разговорное произношение слова «свеклА» станет таким же популярным и частоиспользуемым, как официальная литературная норма слова «свЁкла», сообщила доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

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«„СвеклА“ — это более разговорное произношение, скорее всего, в перспективе оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом „свЁкла“», — отметила она в беседе с РИА Новости.

При этом филолог отметила, что на данный момент нормативным вариантом считается тот, при котором ударение падает на первый слог. В различных словарях русского языка зафиксирована форма «свЁкла», а вот вариант «свеклА» пока не рекомендуется.

Ранее филологи анонсировали аналогичный процесс в случае со словом «звонит», в котором ударение должно переместиться на первый слог. Как отметили эксперты, подобная тенденция уже наметилась, хотя изменения происходят постепенно.