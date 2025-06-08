Аномальная жара придет в несколько российских регионов

Аномальные погодные изменения наступят в центральной части России, Поволжье, Сибири, на Дальнем Востоке и Урале, передает телеканал «Известия». Аномальные погодные изменения россиянам стоит ожидать уже на предстоящей неделе.

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По информации Гидрометцентра, в целом температуры будут на 5 градусов выше нормы. При этом по отдельным округам отклонения могут достигать до 10 градусов от нормы. В связи с засушливой погодой на Дальнем Востоке возможен рост уровня пожарной опасности.

7 июня сильнейший ливень с градом накрыл подмосковные Мытищи и Королев. В итоге дворы залило водой, в отдельных районах обрушился град.