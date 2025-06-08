Школьники 5-7-х классов перейдут на новую программу по истории

Российские школьники, которые обучаются в 5-7-ых классах, с 1 сентября перейдут на новую программу по истории, часы на изучение этого предмета будут увеличены. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

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"С 1 сентября 2025 года 5–7 классы переходят на новую программу по истории и изучают ее в объеме трех часа в неделю, ранее было два часа в неделю", - сказал собеседник агентства.

Костенко добавил, что в пятом классе у школьников добавляется курс "История нашего края", на его изучение выделен один час в неделю. Кроме того, для 6-7-х классов курс "Всеобщая история" будет увеличен на пять часов, а в свою очередь курс "История России" - на 12 часов.

Кроме того, добавлен новый курс "История нашего края" в объеме 17 часов, указал собеседник агентства. По словам Костенко, 8-11-ые классы продолжат изучать историю по прежней программе - два часа в неделю. Кроме того, с 1 сентября 2026 года будет введен новый предмет в школах России, сообщил ректор МПГУ, академик РАО Алексей Лубков. По его словам, курс уже полностью разработан: в 5-м классе на него выделят 17 учебных часов, а в 6-м и 7-м — по 34 часа.

Содержание курса сосредоточено на духовных и нравственных ценностях, раскрытых через образы героев российской истории, их поступки и жизненный путь. Отмечается, что над пособиями уже работает группа авторов при участии Русской православной церкви.