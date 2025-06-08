Россиянам напомнили о четырех выходных днях на неделе

Россиян ожидает трехдневная рабочая неделя. Это правительством РФ.

С 12 по 15 июня запланированы четыре выходных дня. Длинные выходные обусловлены переносом праздничных дней: 8 марта в этом году выпало на субботу, данный выходной день был перенесен на 13 июня. 12 июня отмечается государственный праздник День России, а 14-15 июня — стандартные календарные выходные.

Среда 11 июня будет сокращенным рабочим днем, поскольку является предпраздничным днем. Всего в июне 30 дней, из которых 19 будут рабочими, а 11 — выходными.

Ранее сообщалось, что Крым и Нижегородская область лидируют по росту бронирований отелей в длинные выходные в честь Дня России. В топе популярных направлений, помимо Крыма, оказались Сочи, Анапа, Геленджик, курорты Абхазии, Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.