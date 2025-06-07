Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала отказ киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ.

Симоньян отметила, что Киев в субботу отказался забирать тела своих военных и проводить обмен пленными.

«Отцы и матери не могут по-человечески похоронить своих сыновей. Не могут встретиться с еще живыми. Режим не хочет тратиться на компенсации», — написала редактор RT в телеграм-канале.

Ранее похожую точку зрения высказали в Верховной раде. Там считают, что приказ не забирать тела отдал лично Зеленский.

Мединский объяснил, почему именно 7 июня Украине надо забрать погибших

В субботу Россия планировала передать Украине более 6 тысяч тел погибших – договоренности о этом были достигнуты на встрече в Стамбуле. Однако передача тел сорвалась. Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что украинская сторона называет причины «разные, и довольно странные».