Симоньян заявила, что Киев отказался от 6 тысяч погибших, чтобы не тратиться на компенсации

Майк Габриелян

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала отказ киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ.

Симоньян объяснила отказ Киева от обмена телами погибших военных
© РИА Новости

Симоньян отметила, что Киев в субботу отказался забирать тела своих военных и проводить обмен пленными.

«Отцы и матери не могут по-человечески похоронить своих сыновей. Не могут встретиться с еще живыми. Режим не хочет тратиться на компенсации», — написала редактор RT в телеграм-канале.

Ранее похожую точку зрения высказали в Верховной раде. Там считают, что приказ не забирать тела отдал лично Зеленский.

Мединский объяснил, почему именно 7 июня Украине надо забрать погибших

В субботу Россия планировала передать Украине более 6 тысяч тел погибших – договоренности о этом были достигнуты на встрече в Стамбуле. Однако передача тел сорвалась. Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что украинская сторона называет причины «разные, и довольно странные».