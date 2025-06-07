Сбежавший из Пулково джек-рассел Малыш погиб

Джек-рассел-терьер Малыш, сбежавший из переноски в аэропорту Пулково, погиб под колесами автомобиля в районе Западного скоростного диаметра (ЗСД). Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на владельцев пса.

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Собаку сбила машина в районе съезда на проспект Крузенштерна. Хозяйка рассказала, что семья уже опознала погибшего питомца. По ее словам, Малыш был верным и хорошим псом, который, скорее всего, искал свою хозяйку.

«Ужасно чувствую себя. Дочь позвонила сообщила. Я просто не знаю что делать. Это натуральная драма. 13 лет. И еще бы жил», — рассказала женщина.

Она добавила, что подобрала Малыша щенком.

Женщина говорит, что очень зла на авиакомпанию, которая допустила инцидент и намерена привлечь виновных к ответственности.

«Сколько он дней скитался? Обезвоженный», — пожаловалась хозяйка.

Пес по кличке Малыш сбежал, когда его клетку грузили на машину для доставки от самолёта до терминала. Сотрудники аэропорта безуспешно пытались поймать пса. Около 8 утра его заметили на ЗСД в районе Васильевского острова. Свидетели опубликовали видео. Хозяйка опознала питомца, и на место выдвинулись волонтёры-поисковики.