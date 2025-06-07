Приставы смогут запрашивать операторов связи о звонках коллекторов

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который предоставляет судебным приставам возможность запрашивать данные у операторов связи с целью выявления нарушений, совершаемых коллекторами при взыскании просроченных долгов. Этот документ опубликован.

Согласно информации Федеральной службы судебных приставов (ФССП), большинство подобных нарушений происходит через мобильную связь. В пояснительной записке к закону подчеркивается, что речь идет о телефонных звонках и смс-сообщениях от коллекторов.

В документе указано, что зачастую нарушаются временные и количественные ограничения на взаимодействие — например, звонки в ночное время или автоматические дозвоны. Также фиксируются случаи неправомерного общения с третьими лицами без их согласия, включая звонки на рабочие места, соседям или родственникам. В некоторых ситуациях такие действия мешают функционированию социальных учреждений и государственных органов.

Принятый закон позволяет судебным приставам запрашивать информацию у кредиторов, операторов связи и бюро кредитных историй для проверки поступивших жалоб на нарушения в процессе взыскания долгов.

9 апреля газета «Известия», ссылаясь на результаты совместного исследования аналитиков сервиса «Работа.ру» и коллекторского агентства АБК, сообщила, что спрос на услуги коллекторов в России вырос вдвое по итогам 2024 года относительно показателей 2023 года.