Оперштаб: четыре человека ранены из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области

Трое мужчин и женщина получили ранения в результате атак украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Два беспилотника ВСУ ударили по стоянке предприятия в районе села Верхние Лубянки Волоконовского района.

«Троих мужчин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями бригада СМП и бойцы подразделения «Орлан» доставили в Волоконовскую ЦРБ... Повреждены два автобуса», — указали в Telegram-канале оперштаба.

В Борисовском районе из-за детонации беспилотника во дворе частного дома пострадала женщина. С баротравмой её доставили в центральную районную больницу.

Повреждения получили забор и две машины. Второй FPV-дрон атаковал легковой автомобиль.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского беспилотника на машину ранены два человека.