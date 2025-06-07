Оперштаб: четыре человека ранены из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области
Трое мужчин и женщина получили ранения в результате атак украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Два беспилотника ВСУ ударили по стоянке предприятия в районе села Верхние Лубянки Волоконовского района.
«Троих мужчин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями бригада СМП и бойцы подразделения «Орлан» доставили в Волоконовскую ЦРБ... Повреждены два автобуса», — указали в Telegram-канале оперштаба.
В Борисовском районе из-за детонации беспилотника во дворе частного дома пострадала женщина. С баротравмой её доставили в центральную районную больницу.
Повреждения получили забор и две машины. Второй FPV-дрон атаковал легковой автомобиль.
Ранее в Белгородской области при атаке украинского беспилотника на машину ранены два человека.