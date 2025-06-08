Профессор Виноградов рассказал о штрафах за заезд в лес и к водоёмам

В некоторых случаях заезд в лесную зону может закончится для автомобилиста ощутимым штрафом, рассказал в беседе с RT декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

«В России вопрос о возможности заезда на машине в лес или к водоёму регулируется несколькими нормативными актами, и нарушение этих правил может повлечь административную ответственность», — рассказал он.

Прежде всего, по словам эксперта, нужно учитывать статус территории.

«Если она относится к особо охраняемым природным территориям — заповедникам, национальным и природным паркам, заказникам, то въезд на автомобиле без специального разрешения запрещён и может обернуться штрафом от 3 до 4 тыс. рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения», — предупредил он.

Для обычных лесов могут действовать ограничения на въезд, особенно в пожароопасный период при установлении IV и V классов пожарной опасности, особого противопожарного режима или объявления ЧС в лесах, продолжил эксперт.

«Например, в 2024 году в некоторых лесничествах действовал запрет на въезд транспорта. Штраф в этом случае составит от 15 до 50 тыс. рублей в зависимости от степени пожарной опасности», — пояснил профессор.

Отдельный вопрос — запрет на подъезд непосредственно к берегам рек и озёр, продолжил он.

«Вдоль берегов водных объектов устанавливается водоохранная зона — от 50 до 200 метров. Там запрещается движение и стоянка автомобилей, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие», — сказал Виноградов.

Он добавил, что вдоль берегов водных объектов в настоящее время размещены указатели, которые помогут определить границы водоохранной зоны.

«За нарушение же указанного запрета предусмотрен штраф от 3 до 4,5 тыс. рублей», — подытожил он.

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