Град обрушился на Подмосковье — сильный ливень накрыл Мытищи, Пушкино и Королев в субботу, 7 июня.

Синоптики сообщают, что дождь ожидается и вторую половину дня, при этом температура прогреется до +28 градусов. Видеозаписи с градом публикует Telegram-канал Baza.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что дождь с грозой ожидается и в самой столице. По его словам, температура воздуха в Москве составит от плюс 26 до 28 градусов, в области — от плюс 24 до 29 градусов. Ветер ожидается западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Кроме того, Гидрометцентр сообщил, что с 7 по 10 июня в Москве объявляется «оранжевый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемой аномально жаркой погоды.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что лето в Москве будет относительно теплым, но не жарким. Он добавил, что температура воздуха в июне ожидается умеренной, с небольшим избытком дождей.

Синоптик предупредил москвичей о грозах в выходные

Роспотребнадзор в свою очередь уточнил, что жители и гости города могут без риска для здоровья купаться в зонах отдыха «Тропарево», «Мещерское», «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3», а также у Белого, Черного и Школьного озер.