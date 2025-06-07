Сотни российских школьников остались без выпускных альбомов из-за обмана фотографа

В Московской области разгорелся громкий скандал: многочисленные выпускники стали жертвами обмана со стороны недобросовестного фотографа, оставившего их без памятных выпускных альбомов. Общий размер нанесенного ущерба оценивается более чем в миллион рублей.

Согласно сведениям, полученным SHOT от родителей, по меньшей мере в пятнадцати учебных заведениях Подмосковья, в том числе в Красногорске, Балашихе и Реутове, ученики столкнулись с противоправными действиями некого Сергея Зеленова. Мошенник выдавал себя за квалифицированного фотографа и использовал однотипную схему обмана. Он устанавливал связь с родительскими комитетами, утверждая, что его порекомендовали предыдущие выпускники. Показывал подборку работ с якобы изготовленными им школьными альбомами и предлагал свои услуги примерно за 2500 рублей с ученика.

Родители перечисляли денежные средства на банковский счет фотографа, и он действительно проводил фотосъемку. Например, в Красногорске он провел фотосессию еще в феврале, обещая привезти готовые альбомы в школу, но так и не выполнил свое обещание.

"Он пришел, предложил свои услуги, обещал массу преимуществ и выгодные условия. После проведения фотосессии взял аванс, а затем постоянно переносил сроки и требовал полную оплату", - рассказала мать одного из выпускников из Красногорска.

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Выпускники из других городов жалуются, что вместо альбомов Сергей предоставлял недействительные ссылки на облачное хранилище, в котором отсутствовали фотографии, а затем блокировал их контакты. В настоящее время пострадавшие семьи намерены объединить усилия и направить коллективное обращение в прокуратуру.