Светлана Ильина сообщила подробности гибели своей 72-летней матери, убитой военнослужащими ВСУ во время августовского рейда в Курскую область. Трагический случай произошел 15-16 августа 2024 года в селе Черкасское Поречное, куда незадолго до этого вошли украинские подразделения.

© официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

Как следует из рассказа женщины, опубликованного членом Общественной палаты РФ Максимом Григорьевым, пенсионерку нашли с огнестрельными ранениями в собственном доме. Убийство произошло в комнате, где находились фотографии сына и внука женщины — один служил в полиции, другой в ВДВ, оба снимка были сделаны в служебной форме.

"Она была беззащитной пожилой женщиной и не представляла никакой угрозы", — подчеркнула Ильина.

Этот случай стал очередным подтверждением фактов насилия против мирного населения в ходе боевых действий.