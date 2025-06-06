В Ивангороде высказались о ролике с грубым посланием эстонцам

Видео с нецензурным посланием властям Эстонии, пытающимся запретить русский язык, на стене одного из домов является фейком. Об этом «Подъему» сообщил глава администрации приграничного российского Ивангорода Юрий Паршин.

Ранее в интернете разлетелось видео, на котором видна проекция с посланием к властям Эстонии, которые хотят запретить на территории страны русский язык. В нем в нецензурной форме говорится, что у них не получится этого сделать. Указывалось, что ролик был снят утром 6 июня — в День русского языка.

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Комментируя видео, Паршин отметил, что кадры везде одинаковые и, скорее всего, просто смонтированы.

«Если бы она была, эта надпись, то жители бы это зафиксировали на своих телефонах. У нас в "подслушке" подобные видео отсутствуют. Значит, это фейк. У нас отремонтированная набережная, люди гуляют чуть ли не по полночи, особенно молодежь, поэтому такие вещи были бы заметны», — добавил он.

Напомним, что в середине мая правительство Эстонии запретило преподавать русский язык в школах и детсадах. Данное решение Таллин объяснил тем, что оно не отвечает интересам детей.