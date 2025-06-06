Игрушки Лабубу захватили мир: что говорят психологи

Новая мода захватила Землю. Взрослые дяденьки и тётеньки по всему миру сходят с ума по маленьким плюшевым игрушкам. Их носят на сумках звезды, за них охотятся коллекционеры, обычные люди отстаивают за ними многочасовые очереди, доходит до драк. Началось всё с монстриков Лабубу, но довольно скоро у зубастиков появились конкуренты, в том числе и в России.

Плюшевые монстры с широкой улыбкой, непременно в 9 зубов, стремительно захватили нашу планету. В общем мир сошел с ума! Точнее, его захватила "Лабубумания".

"Скажу честно, у меня Лабубу нет и вряд ли появится. Я думаю, что это очень быстрый тренд, который обрел невероятную популярность и скоро его минута славы закончится. Конечно, мы такое уже ни раз проходили", - рассказала Екатерина Саливоник, персональный имидж-консультант.

Ну а пока Рианна, Дуа Липа, Ким Кардашьян и кей-поп идол - певица Лиза - счастливые обладательницы Лабубу. В соцсетях миллионы публикаций. Лабубу – главный тренд весны 2025 года. И это тот редкий случай, когда чем больше – тем лучше.

"Понятное дело, что трендсеттеры и те, кто у истоков моды, кто внедряет тренды раньше всех, мы всегда будем на них смотреть и ориентироваться. Я думаю, что здесь, конечно же, приложил руку бренд. Коммерческая составляющая очень велика", - рассказала Екатерина Саливоник.

Ну, во-первых, если кто не понял, Лабубу - девочка. У нее даже есть друг и совсем уж неожиданно – начальник! Тоже вроде как эльф. Все персонажи созданы художником из Гонконга Касингом Лунгом еще 10 лет назад, для комиксов с говорящим названием "Монстры".

Права на Лабубу китайский промышленный гигант выкупил в 2019. И всего за один год – 2024 - плюшевым монстрам удалось увеличить прибыль компании на 180%. Один из главных секретов – игрушки продают в закрытой упаковке.

Так что, какая именно вам попадется – неизвестно. Маркетологи называют это "феноменом трофея". Шанс заполучить редкую фигурку 1 к 72. Купить которые – тот еще квест. В китайском магазине плюшевый эльф из регулярной коллекции в пересчете на рубли стоит 1800. У перекупщиков цена может доходить до 10 тысяч. Предлагают даже взять кредит или рассрочку.

Раритет, то есть самые первые модели, обойдутся в 400 тысяч рублей. Дефицит рождает лавинообразный спрос. Вкупе с правильной рекламой получается тот самый "феномен Лобубу", который теперь кажется уже живёт своей жизнью…лучшей жизнью.

В Калифорнии полиция ищет злоумышленника, разбившего автомобильное стекло ради той самой заветной игрушки. Россияне держат себя в руках, но тоже в модном тренде. В марте этого года на одном из отечественных маркетплейсов было продано всего 74 Лабубу. В мае - уже три с половиной тысячи. Выручка от их продажи составила два с половиной миллиона рублей. Казалось бы, гигантские цифры. Впрочем, есть что-то вполне сопоставимое.

Российский ответ китайским плюшевым монстрам. Ресторан быстрого питания предлагает в детских наборах фигурки Смешариков. В Екатеринбурге запас, рассчитанный на три дня, разобрали за несколько часов. В Ярославле очередь выстроилась еще до открытия. В Тюмени к середине дня остались только Бараши. Зато всё можно приобрести на популярной интернет-площадке. Хотя чаще Смешариков просто продают. В ресторане один набор обойдётся в 285 рублей. В интернете за всю коллекцию придется выложить от 3 до 6 тысяч.

Просто что-то милое и мохнатое, как выражаются антропологи, феномен архитипичный. Ни много ни мало – часть нашего культурного кода. Так уж повелось, что именно Чебурашку наши бойцы чаще всего берут с собой в зону СВО – как напоминание о доме и близких.

Побывал "неизвестный науке зверь" и на околоземной орбите, вместе с космонавтами. В качестве индикатора невесомости. Причём, у каждого экипажа он свой – котенок по имени Гав, снеговик Олаф, плюшевый Винни-Пух. И это больше чем просто игрушка, поясняют психологи, объясняя в том числе и феномен Лабубу.

"Этому есть вполне простое психологическое объяснение. Потому что внутри нас, внутри каждого из нас есть какой-то маленький ребенок. Которому иногда хочется побаловаться, расслабиться, не быть взрослым, который принимает взрослые решения. Игрушки - они и придуманы для того, чтобы их можно было погладить, потрогать, как-то прижать, сжать и таким образом человек получает свою минуту психологической разгрузки", - пояснила Наталья Панфилова, семейный психолог.

И если с милым Чебурашкой всё более-менее понятно, то почему так популярны зубастые плюшевые монстры? Лабубу, если кто забыл, пришли на смену Хаги-Ваги и Киси-Миси. До которых еще в начале нулевых были веселые, но очень странные Телепузики. Ну и наконец чудовища всех мастей – воинственные покемоны с бесконечными поединками.

Оказывается, что-то странное, а уж тем более уродливое и непонятное – персонификация наших страхов – еще один защитный психологический механизм.

"Так же как страшные сказки. Будучи детьми, как правило, все проходят через период, когда хочется какой-то страшилки. И даже дети, когда собираются вместе, они придумывают какие-нибудь красные ногти. Фредди Крюгера вспоминают. Это тоже такой безопасный способ проигрывания неприятных жизненных ситуаций. Если ты перестанешь бояться Бабу Ягу, Кощея Бессмертного или страшную игрушку - это потом тебе поможет вернуть душевное равновесие", - рассказала Наталья Панфилова.

Главное - не зайти в другую крайность: тоннами скупать смешариков, плюшевых эльфов и прочих странных персонажей. Лабубу, кстати, уже заинтересовались в Роскачестве. Ведомство проверит игрушку на безопасность, в частности, содержание фенола. Ну а модникам, а заодно и всем нам, стоит приготовиться. Производитель зубастых монстров с гордостью заявил, что выкупил права на всю линейку.

А значит, нас ждут миллионы новых видео на этот раз с Тайкоко, Зиммомо, Спуки и Пато. Если кто-то, конечно, не придумает какую-нибудь новую более гениальную "лабуду".