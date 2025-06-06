«Надеюсь, что все закончится хорошо»: Иван Голунов поддержал редактора URA.RU Дениса Аллаярова

Ura.Ru

Хочется верить, что у Дениса Аллаярова все будет хорошо. Так руководитель блока расследований сети городских порталов Shkulev Holding Иван Голунов прокомментировал арест руководителя свердловской редакции URA.RU.

Иван Голунов поддержал редактора URA.RU Дениса Аллаярова
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«Мне не хватает подробностей, чтобы понять, что на самом деле происходит, с чем это может быть связано и почему. Надеюсь, что обвинения не связаны с профессиональной деятельностью. Я хочу пожелать Денису удачи, чтобы он держался. Надеюсь, правда на его стороне. Надеюсь, что у Дениса все закончится хорошо», — заявил URA.RU Голунов.

На уточняющий вопрос о сходстве со своим делом Голунов затруднился ответить. Позиция правоохранительных органов пока неизвестна, «всегда хочется посмотреть на документы, материалы дела», пояснил собеседник URA.RU.

«Моя история была связана с профессиональной деятельностью. Было доказано, что мне подкинули наркотики, сотрудников полиции осудили. Здесь (в деле Дениса Аллаярова. — Прим. ред.) мне не хватает информации», — отметил Голунов.

Депутат Госдумы Станислав Наумов заявил 6 июня, что дело против «Ура.ру» удивительным образом напоминает историю со сфабрикованными обвинениями против Ивана Голунова. Корреспондента и автора ряда расследований в отношении известных лиц Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. После этого большое количество журналистов, знаменитостей и СМИ высказывались в его поддержку. В мае 2021 года три бывших сотрудника МВД, сфабриковавших обвинение против Голунова, — Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов были приговорены к различным срокам. Двое были осуждены на восемь лет колонии общего режима, а Коновалов — на пять лет. Бывший начальник отдела наркоконтроля УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец был приговорен к 12 годам колонии, однако освободился условно раньше срока.

Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за якобы передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли.

Масштаб обысков и жестокости по отношению к Денису Аллаярову нам изначально был непонятен. Сегодня вопросов стало еще больше: второго фигуранта, который якобы брал эту «взятку» в 20 тысяч от своего племянника, отпустили домой. А Денис отправлен за эти же 20 тысяч рублей в СИЗО на целых два месяца.