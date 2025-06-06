Иван Голунов поддержал редактора URA.RU Дениса Аллаярова

Хочется верить, что у Дениса Аллаярова все будет хорошо. Так руководитель блока расследований сети городских порталов Shkulev Holding Иван Голунов прокомментировал арест руководителя свердловской редакции URA.RU.

«Мне не хватает подробностей, чтобы понять, что на самом деле происходит, с чем это может быть связано и почему. Надеюсь, что обвинения не связаны с профессиональной деятельностью. Я хочу пожелать Денису удачи, чтобы он держался. Надеюсь, правда на его стороне. Надеюсь, что у Дениса все закончится хорошо», — заявил URA.RU Голунов.

На уточняющий вопрос о сходстве со своим делом Голунов затруднился ответить. Позиция правоохранительных органов пока неизвестна, «всегда хочется посмотреть на документы, материалы дела», пояснил собеседник URA.RU.

«Моя история была связана с профессиональной деятельностью. Было доказано, что мне подкинули наркотики, сотрудников полиции осудили. Здесь (в деле Дениса Аллаярова. — Прим. ред.) мне не хватает информации», — отметил Голунов.

Депутат Госдумы Станислав Наумов заявил 6 июня, что дело против «Ура.ру» удивительным образом напоминает историю со сфабрикованными обвинениями против Ивана Голунова. Корреспондента и автора ряда расследований в отношении известных лиц Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. После этого большое количество журналистов, знаменитостей и СМИ высказывались в его поддержку. В мае 2021 года три бывших сотрудника МВД, сфабриковавших обвинение против Голунова, — Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов были приговорены к различным срокам. Двое были осуждены на восемь лет колонии общего режима, а Коновалов — на пять лет. Бывший начальник отдела наркоконтроля УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец был приговорен к 12 годам колонии, однако освободился условно раньше срока.

Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за якобы передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли.

Масштаб обысков и жестокости по отношению к Денису Аллаярову нам изначально был непонятен. Сегодня вопросов стало еще больше: второго фигуранта, который якобы брал эту «взятку» в 20 тысяч от своего племянника, отпустили домой. А Денис отправлен за эти же 20 тысяч рублей в СИЗО на целых два месяца.