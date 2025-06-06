Путин присвоил аэропорту Нерюнгри имя Гавриила Чиряева

Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 июня, присвоил аэропорту Нерюнгри, расположенному в Республике Саха, имя первого секретаря Якутского областного комитета КПСС Гавриила Чиряева.

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— В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 681 «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» постановляю <...> присвоить аэропорту Нерюнгри имя Г.И. Чиряева, — говорится в указе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

29 апреля Владимир Путин поддержал просьбу жителей Волгоградской области и ветеранского сообщества присвоить аэропорту Волгограда его историческое название — Сталинград. Просьбу жителей региона и ветеранов главе государства передал губернатор Андрей Бочаров.

28 декабря 2024 года президент России Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому город Ростов Ярославской области переименовали в Ростов Великий. Депутаты Ярославской областной думы направили соответствующий законопроект в правительство России и Государственную думу 2 июля.