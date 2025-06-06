Познер отреагировал на дело редактора Ura.ru

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал уголовное дело, которое возбудили в отношении свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Свой комментарий в пятницу, 6 июня, он дал представителям агентства.

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— Преследование журналистов для меня — вещь неприемлемая. Без свободной журналистики не может быть демократии — это мое убеждение, — приводит его слова Ura.ru.

Познер также добавил, что неприемлемым является и применение силы во время задержания, а также отказ работникам СМИ в предоставлении адвоката.

6 июня появилась информация о том, что правоохранители задержали вместе с журналистом Ura.ru Денисом Аллаяровым его дядю — начальника отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрея Карпова. Последнего обвинили в получении взятки и превышении должностных полномочий. Суд назначил ему домашний арест до 4 августа включительно.

В тот же день представители ФСБ в пятницу, 6 июня, вновь провели оперативные мероприятия в офисе агентства Ura.ru в Екатеринбурге. По данным журналистов, они приехали к главному редактору Диане Козловой, чтобы забрать ее из редакции в качестве свидетеля по делу. При этом она осталась в здании. Вечером того же дня Аллаярова заключили под стражу.