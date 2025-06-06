Премьеру фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом отменили

В Гатчине отменили показ фильма «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом на местном кинофестивале. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как отмечает издание, картину убрали из списка показов на сайте кинофестиваля.

6 июня общественное движение «Зов народа» обратилось к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой отменить отечественную премьеру фильма «Во сне ты горько плакал» режиссера Николая Солодникова.

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В опубликованном изданием документе трансляция картины названа «неприемлемой», поскольку в ней главную роль исполнил телеведущий Иван Ургант. В «Зове народа» отметили, что в начале СВО Ургант публично осудил действия российских властей — и несмотря на то, что он впоследствии удалил пост, но затем «извинений или действий в поддержку России от него не последовало».

Активисты также возмутились фигурой самого Николая Солодникова, который, подчеркнули они, уехал из РФ после начала СВО и является мужем иноагента Катерины Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). По словам представителей общественного движения, дебютную работу Солодникова спонсировал фонд Александра Сокурова, «который в 2021 году призывал к разделу России на несколько государств».