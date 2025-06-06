Минздрав: 20 пострадавших при ЧП в Брянской области остаются в больницах

20 пострадавших в результате ЧП с поездом в Брянской области остаются в больницах, среди них двое детей, рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас на стационарном лечении в больницах Брянска, федеральных медцентрах и больницах Москвы и РЖД остаются 20 пострадавших в результате ЧП на железной дороге в Брянской области. В их числе - двое детей.

Один из пострадавших доставлен бригадой медицины катастроф из брянской больницы в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Там ему оказывают профильную медицинскую помощь.

Также отмечается, что всего в связи с улучшением состояния было выписано 52 человека, из них двое детей.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль отметил высокий уровень брянских медиков после ЧП на железной дороге.