Стала известна дата прощания с сооснователем группы «Аквариум»

Стало известно, где и когда пройдет прощание с сооснователем «Аквариума»
Прощание с сооснователем рок-группы «Аквариум» Анатолием Гуницким пройдет 11 июня в крематории на Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил его друг-композитор Юрий Касьяник.
Он уточнил, что прощание запланировано на 11:45.
«Оно открыто для всех», — отметил Касьяник.
Композитор добавил, что зал, в котором пройдет прощание, будет назван позже. Место похорон также будет объявлено позднее.
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Напомним, что Гуницкий скончался 5 июня в реанимации, долгое время он страдал от онкологии. Ему был 71 год.