Матерью выброшенного из окна младенца оказалась 15-летняя школьница

Матерью выброшенного из окна в Ленобласти младенца оказалась 15-летняя девушка
Матерью новорожденной, найденной в Дубровке, оказалась 15-летняя петербурженка. Об этом пишет "Фонтанка".
По данным издания, девушка зарегистрирована в Калининском районе Петербурга, но последние полгода жила у семьи своего молодого человека. Она утверждает, что не знала о беременности и родила ребенка неожиданно в туалете.
Испугавшись, горе-мать положила младенца в пакет и выбросила в окно.
Новорожденную девочку выбросили в пакете из окна в Ленобласти
Новорожденная девочка выжила, она находится в роддоме Всеволожска. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.