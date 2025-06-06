Матерью выброшенного из окна младенца оказалась 15-летняя школьница

Матерью новорожденной, найденной в Дубровке, оказалась 15-летняя петербурженка. Об этом пишет "Фонтанка".

По данным издания, девушка зарегистрирована в Калининском районе Петербурга, но последние полгода жила у семьи своего молодого человека. Она утверждает, что не знала о беременности и родила ребенка неожиданно в туалете.

Испугавшись, горе-мать положила младенца в пакет и выбросила в окно.

Новорожденную девочку выбросили в пакете из окна в Ленобласти

Новорожденная девочка выжила, она находится в роддоме Всеволожска. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.