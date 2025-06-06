Российские войска продолжают активно работать над созданием буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной, о которой говорил Владимир Путин. В Сумской области военные ежедневно освобождают новые населенные пункты от нацистской власти. Курские верующие уверены: без помощи свыше не обходится.

Село Горналь, расположенное непосредственно у самой границы с Сумской областью, известно православным всего мира. Здесь, неподалеку от Суджи, располагается знаменитый Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь.

- Это очень намоленное место, - объясняет жительница Курска Галина Васильевна. - Монастырь образовали еще в 17 веке. У него, конечно, очень непростая судьба. Столько всего здесь происходило! В 1788 году монастырь закрыли, осталась только приходская церковь. Согласно легенде, в храме стали ни с того, ни с сего загораться свечи. Их вечером после службы потушат, а утром приходят – они снова горят. Так продолжалось до тех пор, пока спустя четыре года не была обретена знаменитая Пряжевская икона Божией Матери.

Местный купец Косма Купреев, молясь перед образом, смог излечиться от тяжелого недуга. После этого он решил восстановить монастырь. В 1922 году его закрыли снова: теперь уже большевики.

- Монахи жили в меловых пещерах и бережно хранили Пряжевскую икону Божией Матери, - объясняет курянка. – В 1937 году их все-таки окончательно изгнали, а в монастыре открыли колонию для малолетних преступников. Спустя время здесь разместили школу-интернат.

24 года назад монастырь вновь открыли. А уже спустя несколько месяцев провели первый после долгого перерыва Горнальский крестный ход. Впервые он был организован аж в 1867 году: люди от монастыря шли в соседнее село Мирополье и несли икону.

- После развала СССР получилось, что верующим нужно было пересекать государственную границу с Украиной, чтобы пройти с иконой в Мирополье, - рассказывает курянка. – Это был единственный такой крестный ход в мире, который, получалось, проводился на территории двух государств. На протяжении 12 лет все так и продолжалось. Сначала – служба в монастыре, потом мы все шли в Мирополье. Обычно было очень жарко, поэтому жители Сумщины нас встречали с ведрами воды. Там мы были единым целым: сразу и не определишь, кто живет в России, кто – на Украине. Мы все вместе молились о мире, добре, просили за здоровье, благополучие. Все продолжалось до 2014 года, когда украинская хунта запретила нашим верующим пересекать границу.

Местные до сих пор помнят в малейших подробностях последний Крестный ход на Сумщину. Тогда верующих в Мирополье впервые не пустили.

- Украинские верующие выдвинулись в сторону монастыря, а им оттуда навстречу – наши люди, - объясняет женщина. – Украинские пограничники разрешили им приложиться к иконе на мостике через реку. Почти все люди с двух сторон плакали. Украинцы даже нам кричали: «Спасите нас, братья!». Все понимали: дальше будет только хуже. Так, собственно, и случилось. После того, как в августе прошлого года украинская хунта попыталась вторгнуться в Курскую область, икону удалось спасти. Сейчас она находится в Курске. А вот в монастыре есть разрушения. Но у нас никто не сомневаемся, что после победы над нацистской нечистью, монастырь восстановят.

Куряне надеются, что к тому времени Мирополье станет Россией, и они смогут вновь возобновить традицию Крестного хода.