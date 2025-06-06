«Вернуть Чебурашку»: глава Росмолодежи заявил, что Лабубу запрещать не нужно

Популярную игрушку Лабубу не следует запрещать, а вместо этого необходимо сосредоточиться на продвижении традиционных образов и их правильной презентации. Об этом в пятницу, 6 июня, сказал глава Росмолодежи Григорий Гуров.

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По его словам, ажиотаж вокруг Лабубу вызван агрессивным маркетингом и искусственно созданным дефицитом. Как отметил Гуров, запрет игрушки не является правильным решением, а приоритет должен быть отдан созданию и продвижению собственных культурных образов.

— Пока предлагаю всем модницам снять Лабубу с сумок и вернуть туда нашего Чебурашку — и пусть добро всегда будет в тренде, — цитирует Гурова ТАСС.

Недавно мошенники начали использовать эти для кражи Telegram-аккаунтов. Боты в мессенджере предлагают получить подарок в виде игрушки за отзыв или якобы проводят розыгрыши.

Откуда появился этот зверь и как он превратился в новый тренд выясняла «Вечерняя Москва». Также «Вечерняя Москва» узнавала у стилиста портят ли они образ человека или все же являются стильным дополнением.