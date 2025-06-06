Известному российскому блогеру аннулировали военный билет

Прокуратура Москвы аннулировала военный билет блогера Михаила Литвина, пошутившего о его покупке. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Литвина, как известно, освободили от призыва и зачислили в запас в 2018 году. Однако после того, как блогер пошутил, что купил военный билет, военный комиссар Москвы провел проверку, в результате которой выявил нарушения.

«Теперь решение о зачислении в запас и присвоении Литвину воинского звания рядового отменено», — отмечается в материале.

Кроме того, подчеркнул Shot, блогеру грозит до года лишения свободы по уголовной статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.

В сообщении также уточняется, что Литвин сейчас находится в Дубае.

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Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что намерена обратиться в прокуратуру с просьбой проверить военный билет Литвина. Она напомнила, что в одном из интервью блогер сам заявил, что приобрел поддельный документ. Кроме того, с просьбой определить подлинность военного билета Литвина к правоохранительным органам обращались участники спецоперации на Украине.