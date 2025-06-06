Объявлены победители Национальной премии интернет-контента

В Москве наградили победителей IV Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета.

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Лучшие проекты в 22 номинациях объявили на торжественной церемонии в киноконцертном комплексе «Мосфильм».

«Мы уже в четвертый раз проводим премию ИРИ и видим, как много авторов, способных делать интересный, качественный и при этом осмысленный онлайн-продукт. Интернет — наш "второй дом", и важно наполнять эту среду искренними историями и настоящими героями — теми, кем можно вдохновляться. У самой аудитории на это просто колоссальный запрос. А мы лишь подсвечиваем и поощряем то, что отвечает запросам общества», — сказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

В этом году в основу торжественной церемонии награждения премии ИРИ легла тема «Рожденные дважды». Церемония раскрыла два главных этапа в жизни современного человека: его реальное появление на свет и «создание» своей онлайн-личности.

Официальным голосом премии стал Сергей Бурунов. На церемонии также выступили группа «Бонд с кнопкой» с песней «Кухни», группа The Hatters с треком «Я делаю шаг», музыкальный дуэт NANSI & SIDOROV и создатель группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Завершили церемонию Therr Maitz, представив заглавный трек из свежего фильма «Плагиатор» — «Я буду там».

Награды победителям премии ИРИ вручили в 22 номинациях, включая 15 основных и семь специальных.

В номинации «Видеоролик до 3-х минут» награду получил ролик «НАСТОЯЩИЙ ДЕД МОРОЗ». Короткометражный фильм «ПРО ЛЮДЕЙ И ПРО ВОЙНУ. КРЕСТЫ» назван победителем в номинации «Короткометражный проект». «БЕСПОЩАДНЫЙ ПИАРЩИК» назван лучшим в номинации «Telegram-канал». В номинации «Спецпроект в интернет-СМИ» победителем стал мультимедийный проект «ЛИНИЯ НАДРЫВА» «Комсомольской правды». Анимационный сериал «БЕЛЫЕ СНЫ» назван лучшим в номинации «Анимационный контент». Лучшим в номинации «Игровой сериал до 30 минут» стал проект «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».

В номинации «Проект в вертикальном формате» лучшим назван сериал «ОСТАЛАСЬ ОДНА ТАНЯ», вышедший к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Шоу «ПАПАШИ» одержало победу в номинации «Non-scripted проект». Победу в номинации «Вирусный контент» одержал видеоролик «С НАМИ БОГ!», созданный в сотрудничестве с Министерством обороны России. Лучшим в номинации «Подкаст» стал научно-познавательный видеоподкаст «ИСТОРИЯ РОССИИ».

В номинации «Блог» победителем объявлен медицинский просветительский проект Александра Дзидзари. Композиция «ВОЛЯ» певицы MIRAVI названа лучшей в номинации «Музыкальный трек». Документальный сериал «НЕФТЬ» стал лучшим в номинации «Документальный проект». Музыкальный трибьют «ГОЛОС МОЙ УСЛЫШЬ» объявлен победителем в номинации «Социальная интернет-акция». В номинации «Игровой сериал более 30 минут» победу одержала драма о майоре КГБ «ГДР».

Спецнаграда в номинации «Быть Человеком» вручена Рустаму Набиеву. Статуэтку победителю вручили генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский и через видеообращение первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Рустам не просто создает контент — он стал путеводителем для тех, кто потерял веру. Он на своем личном примере показывает, что для настоящего человека нет ничего невозможного и непреодолимого. У мечты нет никаких границ и никакие обстоятельства не могут быть сильнее, чем мужество и воля человека», — отметил Сергей Кириенко в своем поздравлении.

В спецноминации «Проект Года семьи» лучшей названа кампания по продвижению семейных ценностей в рамках Года семьи. Победителем в спецноминации «Искусство просвещать» назван Павел Островский. Награду в спецноминации «Мир должен знать» вручили исполнительницам BETSY и Марии Янковской за трек «СИГМА БОЙ».

Приз в специальной номинации «Культурный код» вручен игровому сериалу «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. НАСЛЕДИЕ». Документальный сериал «У КРАЯ БЕЗДНЫ» награжден в спецноминации «Сила в правде». Игровой сериал «ПО ЗОВУ СЕРДЦА» отмечен в специальной номинации «Время героев».

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