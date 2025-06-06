Лето с бонусом: «Афиша» запустила кешбэк на фестивали

Кешбэк на фестивале – это когда в голове продолжают играть хиты хэдлайнера, а теперь ещё и бонусы Спасибо начисляются

© "Афиша"

С 6 июня 2025 года билетный маркетплейс «Афиша» запускает программу кешбэка. Теперь за покупку билетов на Пикник Афиши x Сбер и другие фестивали можно получить бонусы Спасибо. Это отличный способ выбрать лучшее событие сезона, получить яркие впечатления, а после – ещё и выгоду.

Условия начисления просты: 25%-ный кешбэк бонусами за билеты на Пикник Афиши x Сбер в Москве и Петербурге (до 1000 бонусов) и 15%-ный – на любые другие фестивали (до 600 бонусов). Бонусы начисляются через 14 дней после проведения мероприятия.

Кроме того, «Афиша» – участник проекта «СберЛето». Это платформа для летних активностей от Сбера и партнёров с самыми выгодными предложениями на отдых, покупки, развлечения и путешествия в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн. А какое лето без фестивалей под открытым небом!

Удобнее всего искать события с кешбэком через интерактивную карту фестивалей от «Афиши». Она подскажет, куда стоит поехать и зачем: с датами, маршрутами и программой, от «Пикника» до локальных мероприятий по всей стране.