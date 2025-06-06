Театр «ОДЕОН» и Imperialis Orchestra устроили шоу к 90-летию столичного Метрополитена

В московском метро состоялось музыкальное событие года! 5 июня на станции «Мичуринский проспект» для тысяч пассажиров и гостей столицы театр «ОДЕОН» представил масштабное шоу «МИРЫ ХАНСА ЦИММЕРА», приуроченное к 90-летию одной из крупнейших транспортных систем мира. Уникальные хиты знаменитого композитора Ханса Циммера — саундтреки из культовых фильмов «Интерстеллар», «Гладиатор», «Начало» — прозвучали в исполнении Imperialis Orchestra прямо в стенах подземки.

© Пресс-служба

Главной сенсацией дня стали атмосфера и формат: впервые в истории Московского метрополитена здесь была возведена настоящая сцена и установлен огромный мультимедийный экран. Мощные оркестровые партии, грандиозная акустика станции, световое оформление — всё это сделало шоу абсолютно незабываемым.

© Пресс-служба

Генеральный продюсер театра «ОДЕОН Эдуард Ратников отметил:

«Любой мегаполис нуждается в арт-перезагрузке. Для нас большая честь радовать жителей города и дарить новые эмоции в таком необычном пространстве. Поздравляем московское метро с юбилеем всем коллективом!»

© Пресс-служба

Этот день стал настоящим примером того, как искусство наполняет городскую среду, объединяя людей самых разных возрастов и профессий. Тысячи аплодисментов, эмоции зрителей, которые ещё долго не хотели отпускать артистов, — вот что создаёт новые городские легенды.