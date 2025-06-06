Как в Москве отмечают Курбан-байрам

Газета.Ru
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Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
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Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Максим Блинов/РИА Новости
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
2/19
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Максим Блинов/РИА Новости
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
3/19
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Сергей Карпухин/ТАСС
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
4/19
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Максим Блинов/РИА Новости

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Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
5/19
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Максим Блинов/РИА Новости
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
6/19
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Михаил Метцель/ТАСС
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
7/19
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Михаил Метцель/ТАСС
Верующий на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
8/19
Верующий на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Максим Блинов/РИА Новости
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
9/19
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Максим Блинов/РИА Новости

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Верующий на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
10/19
Верующий на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Сергей Карпухин/ТАСС
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
11/19
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Михаил Метцель/ТАСС
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
12/19
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Максим Блинов/РИА Новости
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
13/19
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Максим Блинов/РИА Новости
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
14/19
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Максим Блинов/РИА Новости

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Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
15/19
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Максим Блинов/РИА Новости
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
16/19
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Максим Блинов/РИА Новости
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
17/19
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Максим Блинов/РИА Новости
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
18/19
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Максим Блинов/РИА Новости
Верующий на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года
19/19
Верующий на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года 
© Максим Блинов/РИА Новости

С вечера 5 июня в мире отмечают один из двух главных мусульманских праздников — Курбан-байрам. Дата празднования меняется ежегодно, так как зависит от исламского лунного календаря. Как правило, праздник длится три дня, самый главный день в этом году — 6 июня. Этот день объявлен нерабочим в российских регионах, где многие жители проповедуют ислам — в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Чечне и Крыму. В Москве 6 июня — рабочий день, однако в столице открыли специальные площадки для молитв.

На утреннюю проповедь к Соборной мечети в Москве пришли около 250 тыс. верующих. В этом месте усилили меры безопасности, там дежурят силовики. Соборная мечеть — самая вместительная в Европе (до 10 тысяч человек), но желающих посетить ее в праздник гораздо больше, поэтому люди совершают намаз на улице около мечети.

Часть дорог в столице перекрыли на время праздника.

Готовясь к Курбан-байраму, верующие заранее начинают вести более умеренный образ жизни, совершают паломничество, соблюдают пост, а также выбирают животное, обычно барана, для жертвоприношения и начинают за ним ухаживать. В этом году жертву приносят в период с 6 по 9 июня. После мясо делят на три части: для себя, для соседей и родственников, для нуждающихся.