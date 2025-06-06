Клещи атакуют: в России фиксируют первые летальные исходы

В России зарегистрировали первые летальные случаи смерти от укусов клещей. Об этом сообщает Mash.

Уточняется, что инциденты произошли в Новосибирске. Один человек умер от энцефалита, второй — от клещевого риккетсиоза, пишет Telegram-канал. Также сообщается, что еще пятеро находятся в реанимации с серьезными повреждениями нервной системы.

«Всего выявили 128 случаев с подозрением на энцефалит — у 28 человек диагноз подтвердился, у 16 уже поразил нервную систему», — говорится в материале.

В Новосибирске регистрируют случаи смерти от риккетсиоза с прошлого года. Ранее это заболевание считалось «легким». По словам главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, ситуация требует дальнейшего изучения. Она отметила, что в этом году наблюдается особенно большое количество пациентов с тяжелым течением инфекций, передающихся через укусы клещей.

Ранее агроном Михаил Воробьев посоветовал россиянам, которые занимаются садоводством, подготовиться к нашествию рапсовых листоедов и других насекомых после теплой зимы и ранней весны.