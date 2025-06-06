В Крыму впервые родился пингвиненок

Пингвиненок впервые родился в Крыму у пары пингвинов Гумбольдта из зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр.

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Об этом рассказал директор парка Виктор Жиленко в беседе с РИА Новости.

«Это чрезвычайно редкое событие в неволе и лучший показатель того, что южноафриканские пингвины освоились на крымской земле», - пояснил эксперт.

По словам Жиленко, в зоопарке постарались создать максимально комфортные условия для пингвинов: у них есть бассейн с чистой водой и удобные домики, в результате птицы обзавелись первым потомством.

«Еще когда пингвиненок был в яйце, его по очереди высиживали то отец, то мать. Сейчас они также вахтовым методом его опекают», - поделился директор парка.

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