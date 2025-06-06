В аэропорту Внуково также введены временные ограничения

Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск были введены также в аэропорту Внуково.

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«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — заявили в Росавиации.

Ранее в московских аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения.

Мэр Москвы Сергей Собянин между тем сообщил об уничтожении БПЛА, летевших на Московский регион.