Россиянам запретят приводить на пляж своих животных

Россиянам запретят приводить с собой на пляж животных, соответствующая норма содержится в проекте приказа МЧС России, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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"Посетителям пляжей запрещается: приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей", - говорится в тексте документа.

Также запрещается заплывать за буйки, плавать на предметах, не предназначенных для этого, например, на лежаках и бревнах, играть в спортивные игры вне отведенных для этого мест, купаться в состоянии опьянения и оставлять детей без присмотра. Приказ не предусматривает ответственность за нарушение этих требований.

Ответственным за использование пляжа следует оборудовать его всем необходимым, регулярно следить за его чистотой и проверять дно.

"Не допускается использовать для обозначения границы зоны купания в качестве буйков предметы, которые могут быть похожи на плавающий бытовой мусор (в частности, бутылки, канистры)", - уточняется в приказе.

В целом проект содержит требования, направленные на обеспечение безопасности пляжей, переправ (кроме паромных), наплывных мостов, ледовых переправ, стоянок для маломерных судов. Планируется, что приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.