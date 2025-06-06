Симоньян высказалась о перепалке Трампа и Маска

Современная политическая культура США войдет в историю как переломная.

Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

«Современная американская политическая культура войдет в историю как переломная, конечно. Вроде английской промышленной революции. Только наоборот. Но наблюдать занятно», — отметила она.

Между американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском и президентом Штатов Дональдом Трампом произошла перепалка. В частности, глава Белого дома публично заявил, что бизнесмен сошел с ума после его решения относительно мандата на электромобили. В ответ миллиардер написал: «Такая очевидная ложь. Так грустно».

Как считает Трамп, если США отрежет проекты Илона Маска от государственного финансирования и расторгнет с ним контракты, это позволит стране сэкономить миллиарды долларов.

В то же время Илон Маск поддержал идею об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу и передаче власти вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.