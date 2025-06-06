Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в калужском аэропорту для обеспечения безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.

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"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)", - говорится в сообщении.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов — от Украины и России до Ближнего Востока, Индии и Африки. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет. В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны.