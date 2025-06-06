6 июня: какой праздник отмечают в России и мире

6 июня в России отмечают Пушкинский день, посвященный наследию поэта Александра Пушкина. В мире празднуют День русского языка. Православные верующие чтут память блаженной Ксении Петербургской и других святых. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 6 июня — в материале «Ленты.ру».

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Праздники в России

Пушкинский день

6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года родился поэт Александр Пушкин, которого по праву называют создателем современного русского языка. Впервые Пушкинский день Борис Ельцин подписал указ об официальном учреждении праздника.

6 июня по всей России проводят мероприятия, посвященные творчеству поэта: литературные чтения, конкурсы, выставки, классные часы и концерты.

Праздники в мире

День русского языка

День русского языка — международный праздник, ООН в 2010 году. Русский — один из шести официальных языков Организации Объединенных Наций, наряду с английским, французским, арабским, китайским и испанским. Праздник призван напомнить мировому сообществу о равноправии официальных языков ООН, а также рассказать об истории русского языка, его особенностях и значимости для представителей разных культур.

Всемирный день борьбы с вредителями

На сегодняшний день известно более 60 тысяч видов вредителей. Самыми распространенными из них являются грызуны, которые не только наносят огромный экономический ущерб, но и являются переносчиками опасных заболеваний. Так что главная цель Всемирного дня борьбы с вредителями — рассказать людям о самых эффективных способах устранения неприятных «сожителей».

Впервые с идеей установить такой день ВОЗ и ряд международных организаций дезинфекционного профиля, действующих в Европе, Австралии и США.

Какие еще праздники отмечают в мире 6 июня

День рождения электрического утюга; Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля; День слабовидящих людей в Германии; Национальный день Швеции.

Какой церковный праздник 6 июня

День памяти блаженной Ксении Петербургской

Ксения Петербургская жила в XVIII веке. Согласно преданиям, она была замужем за придворным певчим, однако на 26-м году жизни внезапно потеряла любимого супруга. От горя Ксения раздала все свое богатое имущество и приняла юродство. Она бродила по городу в одежде мужа и откликалась только на его имя.

Считается, что за годы духовных подвигов святая была наделена дарами предвидения и исцеления. Житие гласит, что она предсказала кончину императрицы Елизаветы Петровны и юного императора Иоанна Антоновича, а также помогла одной девушке избежать брака с беглым каторжником, который выдавал себя за убитого им полковника.

Какие еще церковные праздники отмечают 6 июня

День памяти мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Каллиника волхва, Феодора и Фавста и с ними 1218 воинов с женами и детьми; День памяти преподобного Викентия Леринского ; День памяти преподобного Симеона Столпника на Дивной горе; День памяти преподобного Никиты, столпника Переяславского.

Приметы на 6 июня

Если 6 июня зацвел шиповник, лето будет теплым; Лягушки громко квакают под вечер — к хорошей погоде; Если весь день идет дождь, будет богатый урожай грибов; Трава пахнет сильнее обычного — к дождю.

Кто родился 6 июня

Армянский композитор, дирижер и педагог Арам Хачатурян известен как автор балетов «Маскарад», «Спартак», «Гаянэ» и других произведений, ставших мировой классикой. За вклад в советскую культуру ему были присвоены звания Героя Социалистического труда и Народного артиста СССР. Помимо прочего, Хачатурян был членом Всемирного совета мира и Советского комитета защиты мира, президентом Советской ассоциации дружбы и культурного сотрудничества со странами Латинской Америки.

Художник Диего Веласкес был главным представителем золотого века испанской живописи, а также придворным художником короля Филиппа IV. Среди его самых знаменитых работ портреты членов монаршей семьи Габсбургов, а также картины «Карлик с собакой», «Венера перед зеркалом», «Поклонение волхвов» и другие произведения.

Кто еще родился 6 июня

Борис и Константин Бурдаевы (44 года) — российские музыканты, основатели и солисты группы «Братья Гримм»; Александр Стриженов (56 лет) — советский и российский актер; Владимир Левкин (1967-2024) — российский певец, бывший солист группы «На-На»; Бари Алибасов (78 лет) — советский и российский музыкант, основатель группы «На-На»; Татьяна Пельтцер (1904-1992) — советская актриса театра и кино.