В РФ изменился порядок выдачи юрлицам разрешений на ввоз и вывоз оружия

С 6 июня вступил в силу приказ Росгвардии от 25.12.2024 № 498, утвердивший единый регламент предоставления госуслуги по выдаче юрлицу разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему. Также регламентируется порядок выдачи физлицу разрешения на хранение и использование спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом на стрелковом объекте. Предыдущий регламент от 2020 года, регулировавший только предоставление услуги юрлицу, признан утратившим силу.

Новый регламент заменяет прежние регламенты и упрощает процедуру, предусматривая различные варианты оказания госуслуги в зависимости от типа заявителя. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления Росгвардией госуслуги по выдаче:

юридическому лицу разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему или разрешения на хранение и использование оружия на стрелковом объекте; гражданину РФ разрешения на хранение и использование спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом на стрелковом объекте.

Заявителями на получение госуслуги могут стать юрлица или их уполномоченные представители, а также граждане РФ. Максимальный срок оказания такой госуслуги — 20 рабочих дней.

Разрешение выдается сроком действия 5 лет. Для этого вносятся соответствующие сведения в реестр лицензий.

В регламенте также указаны документы, которые необходимо предоставить для подачи заявления. В частности, это наличие у юрлица помещения для хранения оружия, копия лицензии на приобретение оружия.

Также в документе прописаны основания для отказа в предоставлении госуслуг. Это может быть непредставление необходимых сведений или невозможность обеспечения учета и сохранности оружия.

Новый административный регламент Росгвардия утвердила и для выдачи юрлицам и индивидуальным предпринимателям разрешений на ввоз в России и вывоз гражданского и служебного оружия и патронов к нему. В этом случае услугу предоставят не позднее 15 дней.