Из курса «Моя семья» школьники узнают о безусловных ценностях

Одна из проблем внеурочного курса «Моя семья» — его содержание. Вторая — кадры. Подробно об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

Депутат сообщила, что уже есть положительный опыт в регионах по развитию этого направления. Один из курсов, который получил очень высокую оценку, утвержден экспертным сообществом и Министерством просвещения по программе курса «Моя семья» — «Нравственные основы семейной жизни». Также были разработаны еще два.

«Детям будут преподавать только то, что выверено, утверждено и имеет безусловную ценность, — заверила Анна Кузнецова. — Никаких экспериментов над ними ставить ни в коем случае нельзя. Поэтому все тестовые форматы должны заканчиваться на уровне разработки».

По ее словам, есть сложности с подбором педагогов. По предварительным данным, в этой сфере дефицит свыше 23 тысяч специалистов.

Полностью интервью с Анной Кузнецовой читайте на сайте «Парламентской газеты» позднее