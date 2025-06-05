Художница Анна Желудь умерла на 44-м году жизни

Художница Анна Желудь умерла в возрасте 43 лет. Об этом сообщил художник и арт-критик Дмитрий Пиликин в своих соцсетях.

«Только что получил печальное известие, что нас покинула Аня Желудь. Светлая память. Яркий талант и человек непростой судьбы. Пока у меня даже нет слов, слишком уж все резко, хотя и жила она в зоне риска», – написал он.

Анна Желудь родилась в 1981 году. Художница создавала инсталляции из металла. Ее работы хранятся в собраниях

Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, ММАМ и других. Желудь была лауреатом всероссийского конкурса в области современного визуального искусства «Инновация» и номинантом премии Кандинского, участницей 53-й Венецианской биеннале.