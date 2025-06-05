Роспотребнадзор разрешил купаться в 21 зоне отдыха Подмосковья

Эксперты признали 21 зону отдыха в Подмосковье пригодной для купания. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в пресс-службе отделения Роспотребнадзора по Московской области.

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По словам представителей ведомства, безопасно отдыхать можно в специальных зонах в Егорьевске, Шатуре, Зарайске, Электростали, Черноголовке, Рузе, Орехово-Зуево, Павловском Посаде и Мытищах.

— Важно помнить, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха, — передает официальный сайт регионального отделения Роспотребнадзора.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что температура в водоемах Москвы приближается к оптимальной для открытия купального сезона. Аналогичное мнение выразил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Несмотря на приятную прохладу, специалист посоветовал ограничить пребывание в воде до 6–11 минут.

Кроме того, эксперт отметил, что лето в Москве будет относительно теплым, но не жарким. Он добавил, что температура воздуха в июне ожидается умеренной, с небольшим избытком дождей.

Роспотребнадзор в свою очередь уточнил, что жители и гости города могут без риска для здоровья купаться в зонах отдыха «Тропарево», «Мещерское», «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3», а также у Белого, Черного и Школьного озер.