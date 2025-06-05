В Подмосковье до конца года начнут работу семь новых поликлиник

Семь новых поликлиник откроются в Подмосковье до конца года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В январе первых пациентов уже приняла поликлиника на 450 посещений в смену в Хотькове. В ближайшее время мы должны запустить медучреждение в Котельниках, куда ездили в марте, а также - в микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского округа. Готовим к сдаче поликлинику в микрорайоне Сапроново Ленинского г. о., а также КДЦ в с. Ромашково в Одинцовском округе. Высокая готовность и у поликлиники в Люберцах. Везде стараемся привлекать лучших медиков, создавать им все условия для работы - компетентные врачи в Подмосковье всегда очень востребованы", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По его словам, всего в 2025 году планируется открыть 20 учреждений здравоохранения.

В пресс-службе отметили, что поликлиника в Котельниках рассчитана на 400 посещений в смену, в ней будут функционировать дневной стационар, неотложная помощь, рентген-кабинет и другие отделения медпомощи. В Лосино-Петровском откроется поликлиника на 320 посещений в смену, в которой, среди прочего, откроют отделение неотложной помощи, кабинеты забора анализов и вакцинопрофилактики, регистратуру и аптеку. Строительство обоих объектов уже полностью завершено, они получили разрешение на ввод.

Кроме того, в ближайшее время новые объекты откроются в мкр. Сапроново - поликлиника на 750 посещений в смену, селе Ромашково - КДЦ на 150 посещений детей и 200 взрослых в смену. Еще три поликлиники сдадут в Подмосковье до конца года. Это детская в Пушкинском округе, которая рассчитана на 400 посещений в смену, а также комплексные - в Люберцах и Ногинске, мощность каждой - 500 посещений в смену.