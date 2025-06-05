В России выберут лучшие арт-объекты из мусора

В Курганской области пройдет конкурс «Немусор», на котором выберут лучшие арт-объекты из вторичного сырья. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу организатора мероприятия.

Конкурс посвятили Всемирному дню защиты окружающей среды. В нем можно принять участие с 5 июня до 17 августа. Будущие участники должны предоставить плоский или объемный объект из материалов, которые можно повторно обработать, например, из металла, пластика, стекла, текстиля и бумаги. Жюри будут оценивать работы по таким критериям, как оригинальность идеи, качество, мастерство исполнения и эстетика оформления.

Заместитель директора компании Наталья Фомина ТКО «Чистый город» рассказала в беседе с агентством, что первый подобный конкурс состоялся три года назад. «Я хорошо помню победившую работу среди взрослых участников. Это была профессионально выполненная картина из различных металлических мелочей, вроде пряжек и ключей, изображающая спираль Фибоначчи», — поделилась она с журналистами своими воспоминаниями.

Ранее сообщалось, что жители российского села Лох объявили конкурс на самую живучую табличку.